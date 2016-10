Skateboarder (14) von Auto angefahren und schwer verletz

Bockenem Ein 14-jähriger Skateboardfahrer ist in Bockenem (Landkreis Hildesheim) von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche am Samstagabend auf eine Kreuzung gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 29 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr den 14-Jährigen mit seinem Wagen an. Der Jugendliche blieb auf der Straße liegen und kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. dpa

