Kita-Urteil lässt aus Sicht des Städtetages wichtige Fragen offen

Eine Erzieherin liest mit Zwillingen ein Buch in einer Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Hannover (Niedersachsen). Foto: dpa

Hannover Was könnte das Urteil des Bundesgerichtshofs zur Kita-Platz-Versorgung für Niedersachsens Städte und Gemeinden bedeuten?

Nach dem jüngsten Urteil des Bundesgerichtshofes ist aus Sicht des Niedersächsischen Städtetages offen, wie schnell Familien bei einem Umzug mit einem Kita-Platz versorgt werden müssen. „Wie schnell muss denn ein Platz zur Verfügung stehen, wenn heute eine Familie mit zwei, drei Kindern im Krippen- und Kita-Alter zuzieht?“, sagte Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD), der Vizepräsident des Städtetages ist. „Müssen wir dann morgen einen Platz anbieten können? Oder in einem halben Jahr?“ Das Urteil lasse viele Fragen offen.

Der Bundesgerichtshof hatte am Donnerstag entschieden, dass Eltern grundsätzlich Anspruch auf Schadenersatz haben, wenn sie zum Wunschtermin keinen Betreuungsplatz für ihr Kind bekommen und deshalb erst später wieder arbeiten gehen können. Die Kommunen müssen aber nur dann zahlen, wenn sie den Mangel mitverschuldet haben. Seit August 2013 gibt es für alle Kinder vom ersten Geburtstag an einen Rechtsanspruch auf Betreuung in einer Kita oder bei einer Tagesmutter. Geklagt hatten drei Frauen aus Leipzig.

Lüneburg sei bei den Betreuungsangeboten gut aufgestellt, sagte Oberbürgermeister Mädge. Die Planung werde regelmäßig aktualisiert. Entwicklungen wie etwa der Familiennachzug von Flüchtlingen ließen sich aber nur schwer prognostizieren. „Muss es quasi eine Art Vorratshaltung für Kinderbetreuungsplätze geben, um nicht in Regress genommen zu werden? Wer trägt die dafür entstehenden Kosten?“

Die Städte und Gemeinden erwarten nicht, dass die Eltern in Niedersachsen nach der Gerichtsentscheidung nun vermehrt klagen werden. „Wir haben bislang keine Klagen in Hannover“, sagte Stadtsprecherin Konstanze Kalmus. „Wir freuen uns, dass die Stadt auch bei den Kinderzahlen wächst, und versuchen weiter, allen Ansprüchen gerecht zu werden.“

„Die Stadt Braunschweig sieht der weiteren Entwicklung gelassen entgegen“, sagte Sprecher Adrian Foitzik. Der Bedarf könne gedeckt werden und es habe in der Vergangenheit keine Eltern gegeben, die wegen eines Platzes geklagt hätten.

Auch in Osnabrück wurde die BGH-Entscheidung positiv gesehen. „Wir haben uns schon vor Jahren auf den Weg gemacht, in enormen Anstrengungen, sowohl finanziell als auch personell“, sagte Stadtsprecher Sven Jürgensen. „Wir sehen uns durch dieses Urteil in unserem Weg bestätigt.“

Göttingen ermittele den Bedarf an Kita-Plätzen gründlich, sagte Stefanie Ahlborn, Referentin des Oberbürgermeisters. Einige Faktoren seien jedoch schwer zu prognostizieren. So seien die Geburten seit 2014 auf über 1100 pro Jahr angestiegen, dazu komme die Versorgung von Flüchtlingskindern. Vor Schadenersatzklagen sei Göttingen nicht sicher, sagte Ahlborn. „Solange das Land nicht ausreichendes Geld für den Bau von Krippenplätzen zur Verfügung stellt, müssen die Kommunen ein gewisses Risiko kalkulieren.“

Der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek, sagte: „Das ist eine riesige Aufgabe, die die Kommunen da zu bewältigen haben.“ Auch die Zahl der Flüchtlinge sei ein großes zusätzliches Paket. „Letztendlich werden es aber alle Kommunen in Niedersachsen schaffen, jedem Kind mit gesetzlichem Anspruch einen Platz zu garantieren.“ Die Zufriedenheit der Eltern sei groß. „Wir gehen davon aus, dass es keine Klagewelle geben wird.“ dpa