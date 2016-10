Mann von Grusel-Clown mit Baseballschläger verfolgt

Lüneburg Ein junger Mann ist in Lüneburg von einem Grusel-Clown verfolgt worden - in den vergangenen Tagen waren bundesweit mehrfach solche Vorfälle gemeldet worden. In Lüneburg verfolgte der unbekannte Clown, der einen Baseballschläger dabei hatte, einen 20-Jährigen. Nach dem Vorfall am Donnerstagabend...