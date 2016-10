Tödlicher Überfall auf HSV-Investor: Täter international gesucht

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stade bestätigte am Donnerstag außerdem, dass gegen drei weitere Verdächtige ermittelt werde. Zuvor hatte das „Stader Tageblatt“ darüber berichtet.

Bei dem Hauptbeschuldigten handelt es sich um einen 25-jährigen Deutsch-Libanesen, der sich vermutlich in den Libanon abgesetzt hat. Zu den weiteren drei Verdächtigen wollte die Staatsanwaltschaft wegen der andauernden Ermittlungen keine näheren Angaben machen.

Das Ehepaar Burmeister war am 9. September in seinem Haus Opfer eines Raubüberfalls geworden. Zwei maskierte Täter hatten an der Haustür geklingelt, die von Burmeisters 73-jähriger Ehefrau geöffnet wurde. Die Täter griffen sie und ihren Mann sofort an und schlugen sie nieder. Burmeister starb später an den Folgen der Verletzungen. dpa