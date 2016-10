Gefährlich: Versenkte Munition im Meer

Wenn die Universität einer Bergstadt, in diesem Fall die Technische Uni Clausthal, sich in maritime Gefilde begibt, in diesem Fall an die Ostsee – dann klingt das etwas ungewöhnlich. Doch die Oberharz-Ostsee-Verbindung ist mehr virtueller Natur: Ein fünfköpfiges Team, das aus TU-Wissenschaftlern...