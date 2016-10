250 Strohballen brennen in der Region Hannover

Immensen. Rund 250 Strohballen sind in der Nacht zum Dienstag in Immensen in der Region Hannover in Flammen aufgegangen. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr wurde der Brand gegen Mitternacht gelegt. „Wir sind mit 65 Feuerwehrleuten und 14 Löschfahrzeugen im Einsatz“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Immensen. Die Löscharbeiten seien sehr aufwendig und dauerten wohl noch den ganzen Tag. Wer die Strohballen angezündet hat und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. Im September waren bereits im Kreis Wolfenbüttel und in Salzgitter mehrere tausend Strohballen angezündet worden. red/dpa

