Mädchen demoliert Streifenwagen

Uslar. Ein Mädchen hat im Landkreis Northeim einen Streifenwagen der Polizei demoliert. Die 14-Jährige habe mehrfach so heftig gegen eine Tür getreten, dass eine Scheibe zu Bruch ging, teilte ein Sprecher am Montag mit. Polizisten hatten die Jugendliche, die sich unerlaubt aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Meppen abgesetzt hatte, am Sonntagabend in einer Wohnung in Uslar gefunden. Als die 14-Jährige im Streifenwagen zur Wache gefahren werden sollte, leistete sie massiv Widerstand. Im Fahrzeug trat sie so heftig um sich, dass die Scheibe der rechten hinteren Tür zerbarst. Die Schülerin wurde anschließend mit dem Rettungswagen in die Jugendpsychiatrie gebracht. dpa

