Leichter Rückgang der Geburtenrate in Niedersachsen

2015 lag die Geburtenrate in Niedersachsen bei 1,52 Kindern je Frau, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden am Montag mit – in diesem Jahr fällt die Rate etwas niedriger aus. Zuvor war die Geburtenrate landesweit kontinuierlich von 1,42 im Jahr 2011 auf 1,53 im Jahr 2014 gestiegen. Trotz des leichten Rückgangs lag die Geburtenrate in Niedersachsen im Jahr 2015 allerdings immer noch geringfügig über dem Bundesdurchschnitt von 1,50 Kinder je Frau.

Deutschlandweit hielt der seit Jahren registrierte leichte Aufwärtstrend auch 2015 an. 2011 hatte die Geburtenrate im Bundesdurchschnitt noch bei 1,39 gelegen. Für den erneuten Anstieg sorgten nach Angaben des Bundesamtes vor allem Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Bei ihnen stieg die Rate von 1,86 auf 1,95 Kinder. Bei deutschen Frauen nahm sie nur geringfügig zu: von 1,42 auf 1,43 Kinder.

Das durchschnittliche Alter der Mütter bei der Geburt ihres Kindes stieg innerhalb eines Jahres um knapp einen Monat auf 31 Jahre. Beim ersten Kind waren die Frauen durchschnittlich 29 Jahre und sieben Monate alt. Beim zweiten fast 32 Jahre, beim dritten rund 33 Jahre. dpa