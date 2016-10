Kriminologe entsetzt über Zustände bei Polizei und Justiz

Nach dem Suizid des syrischen Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr in einer Gefängniszelle hat sich der Kriminologe Christian Pfeiffer aus Niedersachsen „entsetzt“ über die Zustände bei Polizei und Justiz in Sachsen geäußert. „Eigentlich wollte er einen Heldentod sterben. So einer ist hochgradig...