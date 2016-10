Windkraft-Ausbau im Norden wird gebremst – Wenzel: Unnötig

Windkraftanlagen, aufgenommen am 17.05.2016 im Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog in der Nähe von Klanxbüll (Schleswig-Holstein). Foto: dpa

Im Norden Deutschlands sollen künftig deutlich weniger neue Windkraft-Anlagen gebaut werden als bisher. Nach einem am Dienstag bekanntgewordenen Entwurf für eine Verordnung der Bundesnetzagentur müssen die Regionen, in denen in der Vergangenheit die meisten neuen Windparks entstanden sind, künftig mit etwas mehr als der Hälfte des bisherigen Zubaus auskommen.

In Niedersachsen stieß die Verordnung auf Kritik. „Die neue Verordnung wäre verzichtbar, wenn Überkapazitäten bei Atom- und Kohlekraftwerken schneller abgebaut würden“, sagte Umweltminister Stefan Wenzel. „Zu häufig verstopft Strom aus Kohle und Atom das Netz: Das muss geändert werden“, forderte der Grünen-Politiker.

Grund für den gebremsten Ausbau sind Engpässe im Stromnetz. Von den jährlich 2500 Megawatt Windkraft-Leistung, die von 2017 an jährlich neu gebaut werden sollen, dürfen künftig daher nur maximal 902 Megawatt in den „Netzausbaugebieten“ im Norden entstehen. Je nach Größe einzelner Anlagen entspricht das 120 bis 200 Windrädern. Das geht aus dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf hervor, über den zuvor die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet hatte.

Dem Entwurf zufolge wird ganz Mecklenburg-Vorpommern zu einem solchen Wind-Ausnahmegebiet. Ebenso Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg und Bremerhaven sowie der nördliche Teil Niedersachsens. Ursprüngliche Pläne, statt in Mecklenburg-Vorpommern in ganz Niedersachsen und auch Hessen den Ausbau zu drosseln, sind vom Tisch. „Von der neuen Verordnung ist Niedersachsen nur mit einem Teil der Landesfläche betroffen; das ist erfreulich, weil der erste Entwurf eine deutlich größere Fläche erfasst hatte“, sagte Wenzel.

Auch Schleswig-Holsteins Energieminister Robert Habeck (Grüne) kritisierte den Entwurf. Der Strom werde bundesweit für Energiewende und Klimaschutz gebraucht. Beim Netzausbau hinke der Bund hinterher, während Schleswig-Holstein im Plan sei. Öko-Strom wegen der Netzengpässe abzuschalten sei ärgerlich. Schleswig-Holstein wolle, dass zielgerichtet vor einem Netzengpass der zur Verfügung stehende Strom effizient genutzt werden kann, etwa für Wärmenetze, Speichermedien oder Industrieprozesse. Aber hierfür habe der Bund im EEG nur einen halben Schritt gemacht statt mutig voranzugehen.

Da der Bau großer Nord-Süd-Stromleitungen nur schleppend vorankommt, lässt sich Windstrom aus dem Norden oft nicht nutzen. Anlagen an Land würden wegen „Engpässen im Übertragungsnetz in steigendem Umfang in Norddeutschland abgeregelt, weil der Strom nicht vor Ort verbraucht und nicht zu den großen Verbrauchszentren im Süden abtransportiert werden kann“, so der Entwurf. „Das führt zu volkswirtschaftlich zu vermeidenden Mehrkosten.“ Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) meinte: „Ausgerechnet die kostengünstigste Technologie soll an den besten Standorten gedeckelt werden.“

Ab 2017 wird die Förderung von Ökostrom in Deutschland komplett umgestellt. Mit der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) erhalten Betreiber größerer Windparks oder Solaranlagen sowie von Biogas-Anlagen künftig für eingespeisten Strom keine feste, gesetzlich festgelegte Vergütung mehr. Stattdessen werden neue Projekte ausgeschrieben. Wer am wenigsten Subventionen pro Kilowattstunde Strom verlangt, erhält dann den Zuschlag.

In den Ausschreibungen ab Frühjahr 2017 sollen die Zuschläge für neue Windenergieanlagen an Land in solchen Gebieten begrenzt werden, in denen die Übertragungsnetzleitungen besonders stark überlastet sind - in sogenannten Netzausbaugebieten. Sind die 902 Megawatt im Norden ausgeschöpft, kommen selbst günstige Bieter nicht zum Zuge und müssen es später oder an anderer Stelle neu versuchen. Deutschland will bis 2025 seinen Ökostromanteil von 33 Prozent auf 40 bis 45 Prozent erhöhen. Hauptproblem der Energiewende sind fehlende Stromleitungen. dpa