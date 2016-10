Wedemark. Ein 28-Jähriger ist auf der Autobahn 7 von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei am Montag nach einem Unfall in Höhe Wedemark auf dem Standstreifen angehalten, war ausgestiegen und anschließend auf die Fahrbahn getreten. Ein heranfahrender Lastwagenfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte den Mann. Der 28-Jährige starb noch an der Unfallstelle. dpa

