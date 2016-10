Seniorin schwer verletzt – 35-Jähriger tatverdächtig

Delmenhorst. Eine 82-Jährige ist in Delmenhorst vermutlich von einem 35 Jahre alten Mann lebensgefährlich verletzt worden. Gegen den Mann, der mit der Seniorin gemeinsam in einer Wohnung lebte, sei wegen dringenden Tatverdachts Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Details zu den Umständen wurden zunächst nicht bekannt. Nachbarn hatten am Samstag die Polizei alarmiert, weil sie sich Sorgen um ihre Nachbarin machten. Beamte fanden die nicht ansprechbare Frau mit Stich- und Schnittverletzungen in ihrer Wohnung. Sie kam ins Krankenhaus.

Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass dem Opfer die Verletzungen bereits am Vorabend zugefügt wurden. Der mutmaßliche Täter war zunächst geflüchtet, wurde aber nach einem Ladendiebstahl am Samstagnachmittag gefasst. dpa