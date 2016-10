Lebensgefährte verprügelt Mutter: Kind alarmiert Polizei

Hannover. Ein Elfjähriger hat die Polizei gerufen, weil seine Mutter von ihrem Lebensgefährten massiv geschlagen und getreten wurde. Die 33-jährige Frau und der Mann waren stark alkoholisiert als die Beamten am Wochenende in der Wohnung in Goslar eintrafen. Dort befanden sich zu der Zeit auch der jüngere Bruder und die fünf Monate alte Schwester des Elfjährigen. Nach Berichten des NDR gelang es der Polizei erst nach dem Eintreffen von Verstärkung, den 44 Jahre alten Schläger in Gewahrsam zu nehmen. Die Polizei in Goslar bestätigte am Montag, dass die Mutter mit ihren drei Kindern in einem Frauenhaus untergebracht wurde. dpa

