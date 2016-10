Vier Verletzte bei Unfall in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven. Bei einem Unfall in Wilhelmshaven sind vier Menschen verletzt worden. Ein 83 Jahre alter Fahrer war in seinem Wagen gegen ein anderes Auto geprallt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann hatte die Vorfahrt des anderen Autos nicht beachtet. Sein Wagen wurde am Sonntag durch die Wucht des Zusammenpralls auf eine Weide geschleudert. Der 83-Jährige wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Seine 84 Jahre alte Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der 74-jährige Fahrer des gerammten Autos sowie sein 83-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall am Sonnabend leicht verletzt. dpa

