35-Jähriger durch Messer schwer verletzt

Ein 35-Jähriger ist in Hannover von Unbekannten schwer verletzt worden. Ihm sei vermutlich mit einem Messer in den Rücken gestochen worden, teilte die Polizei mit. Der Mann saß am späten Samstagabend vor einem Supermarkt, als ein Passant bemerkte, dass er stark blutete und den Notruf wählte. dpa