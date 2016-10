Mehrere Fahrzeuge durch Brandstiftung zerstört

In Niedersachsen haben am Wochenende mehrere Fahrzeuge gebrannt. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus. In Soltau im Landkreis Heidekreis stecken Unbekannte ein Carport in Brand, unter dem zwei Autos standen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Beide Wagen, sowie ein am Straßenrand parkendes Auto seien dabei stark beschädigt worden. Der Schaden belaufe sich auf etwa 50 000 Euro. In Hannover wurde ein Feuer in einer Garage gelegt. Dabei seien laut Polizei ein Auto und fünf Motorroller zerstört worden. Zudem habe die Decke der Garage Schaden genommen. Die Ermittlungen dauern an.

Nach sieben Autobränden in gut zwei Monaten geht die Polizei in Ostfriesland sogar von einem Serien-Brandstifter aus. Seit Ende Juli sind in der Stadt Weener sieben Fahrzeuge unterschiedlicher Marken und Größen ausgebrannt. Ein bestimmtes Muster der Brandserie sei nicht zu erkennen, sagte eine Polizeisprecherin in Leer. In den meisten Fällen vermuten die Ermittler einen kriminellen Hintergrund und keine technische Ursache.

Betroffen sind nach weiteren Angaben Fahrzeuge quer durch das gesamte Stadtgebiet. Die Taten geschahen überwiegend in den frühen Morgenstunden und zeigten nach der Auswertung spezieller Brandermittler ähnliche Abläufe. Aus ermittlungstaktischen Gründen nannte die Polizei dazu keine Details. Sie bat jedoch die Bevölkerung, auffällige Beobachtungen zu melden. dpa