Härtefallkommission rechnet für 2016 mit weniger Anträgen

Die Härtefallkommission in Niedersachsen rechnet in diesem Jahr mit einer rückläufigen Zahl von Anträgen. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2016 sei die Kommission in 332 Fällen angerufen worden, teilte die Vorsitzende Anke Breusing mit. Im gesamten vergangenen Jahr waren es 904 Anträge. „Wir gehen davon aus, dass wir für 2016 die Zahl der Eingaben von 2015 nicht erreichen werden“, sagte ein Kommissionssprecher. An die Härtefallkommission können sich Ausländer wenden, die ausreisen oder abgeschoben werden sollen, aber in Deutschland bleiben möchten.

Im vergangenen Jahr empfahl die Härtefallkommission dem Innenministerium in 188 Fällen, aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen eine Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen. Vergleichszahlen für das laufende Jahr liegen noch nicht vor.

Eine Interpretation der Entwicklung bei den Antragszahlen ist schwierig. „Es gibt nichts hundertprozentig Messbares, weil sich sehr viele dynamische Faktoren im Bereich der Flüchtlingspolitik auf die Arbeit der Härtefallkommission auswirken“, sagte dazu Matthias Eichler, Pressesprecher des Innenministeriums.

So gilt seit Ende Oktober 2015 eine verschärfte Asylgesetzgebung. Nach der neuen Regelung werden Abschiebungen den Betroffenen nicht mehr angekündigt, wie dies vorher in Niedersachsen der Fall war. Sie haben damit auch nicht mehr die Möglichkeit, die Härtefallkommission anzurufen. Im vergangenen Dezember beschloss die rot-grüne Landesregierung zudem, dass sich Flüchtlinge mit kurzer Aufenthaltsdauer in Deutschland nicht mehr an die Kommission wenden können. Der Anspruch entsteht erst nach 18 Monaten Aufenthalt in der Bundesrepublik. Mit der Änderung sollten Verfahrensabläufe beschleunigt werden.

Außerdem schiebt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) noch eine Welle von unbearbeiteten Asylanträgen vor sich her. Der Asyl-Antragsstau soll erst im Frühjahr abgearbeitet sein - mit entsprechender Verzögerung könnten auch wieder mehr Anträge bei der Härtefallkommission eintreffen. dpa