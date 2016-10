Die Arbeitszeit der Lehrer kommt auf den Prüfstand

Ex-Landesrechnungshofpräsident Richard Höptner war gerade in Frankreich unterwegs, als ihn ein Anruf aus dem Kultusministerium ereilte. Am Freitag saß Höptner nun im Ministerium neben Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD). Der langjährige Ober-Landesprüfer ist Vorsitzender einer neuen Expertenkommission, die es in sich hat. Sie soll die Arbeitszeit der niedersächsischen Lehrer analysieren – und Vorschläge für mögliche Änderungen...