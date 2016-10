Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Die Polizei stellte in der Nacht zum Donnerstag einen mutmaßlichen Brandstifter direkt am Tatort: Gegen 2.30 Uhr sah eine Zivilstreife auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hoffmannstraße Flammen an einem Auto und gleichzeitig einen Mann, der gerade in Richtung Schloßpark davonging. Die...