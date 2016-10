Schwarzbuch: Steuerzahlerbund kritisiert Verschwendung

Hannover In Niedersachsen kritisiert der Steuerzahlerbund die Investition in eine Anlage zur Kaviar-Herstellung sowie den Einbau von Luxusleuchten.

Für den Bau einer Anlage zur Kaviar-Herstellung in Loxstedt hat das Land Niedersachsen 667 000 Euro an Fördermitteln bezahlt – zehn Tage später war das Unternehmen pleite. Dies ist einer von zehn Fällen von Steuergeldverschwendung in Niedersachsen und Bremen, die der Bund der Steuerzahler in seinem am Donnerstag veröffentlichten Schwarzbuch dokumentiert hat.

Eine Lichtinstallation am Kröpcke in Hannover kostete den Steuerzahler 370 000 Euro. Die Luxusleuchten sind zwar mit eigener Heizung und Ultraschallanlage gegen Taubenkot ausgestattet, fallen aber in der Dunkelheit kaum auf. In Hitzacker wurde für 360 000 Euro ein Fähranleger gebaut – die von der Stadt gewünschte Autofähre über die Elbe gebe es jedoch bis heute nicht, rügte der Steuerzahlerbund. dpa