Bremens Verkehrssenator fordert Einigung auf „blaue Plakette“

In vielen deutschen Städten wird die Luftqualität immer mehr zum Problem. Von der EU festgelegte Grenzwerte für Stickstoffoxidemissionen werden teils deutlich überschritten. Bremens Verkehrs- und Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) sprach sich vor der Verkehrsministerkonferenz (VMK) für die „blaue Plakette“ aus. Diese sei ein geeignetes Mittel, um die vor allem von Dieselfahrzeugen verursachten Stickoxid-Belastungen zu senken: „Wenn es nicht gelingt, die dreckigen Diesel aus den Problemzonen rauszuhalten, dann können Städte nur gegen den Autoverkehr als Ganzes vorgehen, und das hat ungleich gravierendere Wirkungen.“ Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) dagegen lehnt die Plakette ab.

Nach Berichten von „Neuer Osnabrücker Zeitung“ und osradio 104,8 begründete Lies seine Ablehnung unter anderem damit, dass der Kauf von CO2-armen Dieselfahrzeugen jahrelang beworben worden sei. Gegen genau diese Autos richte sich nun die „blaue Plakette“. Wichtiger sei, die Elektromobilität auszubauen und den Verkehrsfluss in den niedersächsischen Städten zu verbessern.

Lohse sagte: „Wir müssen eine politische Antwort geben, wie wir mit den Luftreinhalteproblemen umgehen wollen, die in erster Linie durch Dieselantriebe hervorgerufen werden.“ Die VMK dürfe sich bei dem Thema nicht „wegducken“ und müsse eine Antwort geben, weil sonst am Ende die Gerichte entschieden. Jedes Fahrzeug, das keine oder sehr wenig Stickoxide emittiere, müsse die „blaue Plakette“ tragen, also auch Benziner und Elektrofahrzeuge.

In einem Beschlussvorschlag der Länder Baden-Württemberg, Hessen und Bremen für die Konferenz der Verkehrsminister an diesem Donnerstag und Freitag heißt es: „Aufgrund des bestehenden Handlungsdrucks spricht sich die VMK in Kenntnis der notwendigen Vorlaufzeit für die mögliche Einführung einer solchen Plakette darüber hinaus für weitere Maßnahmen in den Bereichen kommunaler Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, Ordnungspolitik und Fahrzeugtechnik aus.“ Aus Sicht von Lohse könnte die Plakette eingeführt werden, wenn 80 Prozent der Fahrzeugflotte die Anforderungen einhalten.

Doch allein die Plakette reicht Berlin und Bremen nicht. In einem Änderungsantrag zum Beschlussvorschlag setzen sich die Länder für die sukzessive Veränderung der steuerlichen Belastung der verschiedenen Kraftstoffe und Fahrzeuge inklusive Dienstwagen ein.

Die Vergünstigung für Dieselkraftstoff sei Anfang der 1990er Jahre eingeführt worden, um Landwirtschaft und Gewerbe steuerlich zu entlasten, sagte Lohse. „Es ist niemals gedacht worden, das in erster Linie Pkw und Dienstwagen davon profitieren.“ 2015 habe der Anteil der Diesel-Fahrzeuge an den Neuzulassungen in Deutschland bei 47,7 Prozent gelegen. 1990 lag der Anteil bei rund 10 Prozent. „Den starken Anstieg haben wir durch verschiedene steuerliche Instrumente in der Kombination begünstigt“, sagte Lohse. Diese Fehlsteuerungen müssten korrigiert werden. dpa