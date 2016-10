Kindsmord vor 42 Jahren?

. Im Prozess gegen eine heute in Göttingen lebende Frau, die vor 42 Jahren ihren Sohn umgebracht haben soll, geht die Staatsanwaltschaft von einem „fast perfekten Verbrechen“ aus. Dies erklärte Staatsanwältin Anette Bargenda am Dienstag in ihrem Plädoyer am Landgericht Neuruppin. ...