Mexiko ist Partnerland der Hannover Messe 2018

Mexiko-Stadt. Mexiko wird 2018 das Partnerland der weltweit wichtigsten Industrieschau Hannover Messe. Das kündigte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag (Ortszeit) in Mexiko-Stadt an. Dort ist der Regierungschef derzeit mit einer Delegation auf Reisen.

Die Hannover Messe gilt als weltgrößte Leistungsschau für Industrie. Nächstes Jahr ist Polen Partnerland bei der Ausstellung, die dann vom 24. bis 28. April in Hannover zu sehen sein wird. Für gewöhnlich eröffnen hochrangige politische Vertreter aus dem jeweiligen Gastland die Messe, etwa Regierungschefs oder Staatspräsidenten. Zudem lockt der Partnerstatus in der Regel deutlich mehr Aussteller aus dem jeweiligen Land.

Weil hält die Wahl für ausgezeichnet. „Mexiko ist ein Land, dessen wirtschaftliche Bedeutung häufig unterschätzt wird. Mexiko ist die Nummer Zehn unter den Importländern der Erde, Mexiko hat viele interessante Industriezweige - Maschinen- und Anlagenbau, Kfz-Industrie, Elektrotechnik, Informations- und Kommunikationstechnik und vieles mehr“, sagte Weil.

Laut einer Aufstellung der Weltbank belegte Mexiko 2015 mit seiner Wirtschaftskraft den 15. Platz weltweit. Zum Vergleich: Polen stand auf Rang 24, Deutschland auf 4. In Mexiko leben etwa 120 Millionen Menschen. Das erdölreiche Mexiko hat sich von einem Rohstoffland zu einer Industrienation entwickelt. Es gibt dort Dutzende Abkommen für Freihandel, das wichtigste mit Nordamerika (NAFTA) startete 1994. dpa