Nachbar rettet Mann aus brennender Wohnung

. Auf das Eintreffen der Feuerwehr wollte er nicht warten: Kurzentschlossen ging ein Mann in die Wohnung seines Nachbarn in Salzgitter-Lebenstedt, die am Montagvormittag in Flammen stand. Der 83-jährige Bewohner kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum. Der Retter selbst zog sich Schnittwunden...