Regierungschef Weil zu Reise gen Mexiko und USA aufgebrochen

Hannover Niedersachsens Ministerpräsident reist in die USA und nach Mexiko. Dort wird auch Volkswagen ein Thema sein.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ist am Sonntag zu einer Delegationsreise nach Mexiko und an die US-Westküste gestartet. Die Tour führt den SPD-Politiker zunächst nach Mexiko-City, wo er vom deutschen Botschafter Viktor Elbling empfangen werden soll. Innenminister Boris Pistorius (SPD), der auch zur Delegation gehört, war aus Termingründen bereits am Samstag nach Mexiko gestartet.

Am Montag tauscht sich Pistorius mit Experten aus zu Themen wie dem Kampf gegen Drogen, Stadtentwicklung und Flüchtlinge. Weil, der als Regierungschef den VW-Großaktionär Niedersachsen im Aufsichtsrat des Autobauers vertritt, reist parallel zum Volkswagen-Werk nach Puebla. Außerdem stehen auch die Aktivitäten zum aktuellen „Deutschlandjahr in Mexiko“ auf der Agenda.

Weil und Pistorius werden von einer rund 50-köpfigen Delegation aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft begleitet. Der zweite Teil der Reise führt die Gruppe nach Kalifornien, unter anderem ins legendäre Silicon Valley. Von dort aus wuchsen Firmen wie Apple, Google oder Facebook zu globalen Giganten ihrer Branche heran. Dort gibt es einen Austausch zu den Zukunftsthemen Vernetzung und Digitalisierung.

Auf dem Programm stehen beispielsweise Besuche bei Facebook und dem Elektroautopionier Tesla, aber auch bei einer Firma, die Polizeidaten zur Vorhersage von Verbrechen nutzt - etwa, um Schwerpunkte für die nächste Einbruchswelle prognostizieren zu können. Am kommenden Samstag wird die Delegation wieder in Hannover zurück erwartet. dpa