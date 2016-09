Ferienflieger Tuifly soll in neuer Einheit aufgehen

Der Ferienflieger Tuifly soll in einen neuen Verbund mit einer anderen Airline integriert werden. Das geht aus einem Brief von Tuifly-Aufsichtsratschef Henrik Homann hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Nach Informationen des „Handelsblatts“ soll Tuifly an der neuen Gemeinschaftsfirma...