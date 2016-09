Mann findet lebendes Baby neben Säuglingsskelett in Koffer

Ein Mann hat in Hannover ein lebendes Baby neben dem Skelett eines toten Säuglings in einem Koffer entdeckt. Der 19-Jährige rief nach der grausigen Entdeckung vom Donnerstag die Polizei, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Die 22 Jahre alte Lebensgefährtin und mutmaßliche Mutter der...