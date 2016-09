IS-Sympathisantin vor Gericht

. Die jugendliche IS-Sympathisantin Safia S. muss sich nach einer Messerattacke auf einen Polizisten in Hannover vom 20. Oktober an am Oberlandesgericht Celle verantworten. Das teilte das Gericht am Donnerstag mit. Die Bundesanwaltschaft wirft der 16-jährigen Deutsch-Marokkanerin versuchten Mord...