Region fordert mehr Geld für Forschung

Braunschweig Beim Parlamentarischen Abend in Berlin präsentiert unsere Region neue Projekte, unter anderem wie die Elektrifizierung in der Luftfahrt gelingt.

Die Forschungsregion Braunschweig-Wolfsburg präsentiert sich am Donnerstag unter dem Motto „Die Zukunft beginnt im Kopf“ beim dritten Parlamentarischen Abend in Berlin. „Gerade in der Bundeshauptstadt werden oft die Weichen für die weiteren Entwicklungen gestellt. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns dort präsentieren und auch positionieren“, sagt Julius von Ingelheim, Chef der Allianz für die Region, die gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern Braunschweig und Lüneburg-Wolfsburg die Veranstaltung im Tipi am Kanzleramt ausrichtet.

„Forschungen im Mobilitätssektor bilden den Schwerpunkt“, sagt TU-Präsident Professor Jürgen Hesselbach, der unter anderem mit von Ingelheim, Bundesforschungsministerin Johanna Wanka und Professor Joachim Block, Leiter des Braunschweiger DLR-Standorts, bei der Veranstaltung an einer Podiumsdiskussion teilnehmen wird. Hesselbach: „Wir wollen in Berlin über ein Projekt zur Energiewende in der Luftfahrt informieren. Thema wird auch die geplante Teststrecke für das autonome Fahren sein.“

„Unsere Region ist in Bezug auf die Forschung im europäischen Vergleich ein Leuchtturm.“ Julius von Ingelheim, Geschäftsführer der Allianz für die Region

Laut von Ingelheim werde die Region inzwischen schon viel besser wahrgenommen. „Unsere Forschungs- und Wissenschaftsregion ist im europäischen Vergleich ein Leuchtturm, auch hinsichtlich der Lebensqualität und des attraktiven Umfeldes. Den Entwicklungen muss aber Aufmerksamkeit geschenkt werden.“

Laut Sibille Rosinski, Pressesprecherin der Allianz für die Region, haben sich knapp 400 Gäste angekündigt, darunter etwa 50 Mandatsträger aus Bund, Land und der Region.

Lienert, Stefan