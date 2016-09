Niedersachsens Kommunen mit höchstem Schuldenanstieg

Hannover. Die niedersächsischen Kommunen haben im ersten Halbjahr 2016 bundesweit die meisten neuen Schulden gemacht. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, wuchs der Schuldenstand im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte 2015 um 3,6 Prozent auf 12,9 Milliarden Euro. Auf dem zweiten Platz folgen die Gemeinden in Rheinland-Pfalz mit einem Zuwachs der Verschuldung von 2,4 Prozent. Die Entwicklung in Niedersachsen verläuft gegen den bundesweiten Trend: Laut Statistischem Bundesamt sank der Schuldenstand der Kommunen bundesweit im ersten Halbjahr 2016 um 0,8 Prozent.

Die Schulden des Landes Niedersachsen verringerten sich von Ende 2015 bis Mitte 2016 von 60,8 Milliarden auf 60,4 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang um 0,7 Prozent. Im Schnitt verzeichneten die Bundesländer im selben Zeitraum 0,9 Prozent weniger Schulden. dpa