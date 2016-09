Terrorismus-Landtagsausschuss erhält abhörsicheren Raum

Hannover. Der Landtags-Untersuchungsausschuss zur Terrorabwehr in Niedersachsen erhält einen abhörsicheren Raum. Nach der Anhörung von Abteilungsleiter Bernd Gründel vom zentralen Kriminaldienst der Polizeidirektion Hannover (10.15 Uhr) steht am Mittwochmittag eine Besichtigung der Räumlichkeiten an. Der 13-köpfige Ausschuss soll sich künftig zur Erörterung von als geheim eingestuften Aspekten dorthin zurückziehen können. Die Kosten für den Umbau liegen nach Angaben einer Sprecherin der Landtagsverwaltung bei rund 250 000 Euro. Ein weiterer Raum für die sichere Lagerung geheimer Akten soll Mitte Oktober nutzbar sein. Der Ausschuss soll die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden auf Schwachstellen prüfen. dpa