65-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Wolfsburg. Kopfüber auf die Fahrbahn stürzte am Montagmittag ein 65-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Sülfeld. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der aus Calberlah stammende 65-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, stark blutende Kopfverletzungen. Der Mann wurde ins Wolfsburger Klinikum eingeliefert. Den Ermittlungen nach hielt gegen 11.55 Uhr ein 38-jähriger Opel Astra-Fahrer aus Wolfsburg mit seinem Auto auf einem Parkstreifen an der Wettmershagener Straße in Richtung Ortsmitte an und habe unaufmerksam die Fahrertür geöffnet. Hierbei prallte der 65-Jährige ungebremst gegen die Fahrzeugtür. red

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder