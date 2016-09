Sechseinhalb Jahre Haft für Sporttrainer

Lüneburg. In einem Missbrauchsprozess hat das Landgericht Lüneburg einen Sporttrainer zu einer Gefängnisstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt. Der 28-Jährige hat dem Urteil zufolge zwei von ihm betreute Kinder und einen Jugendlichen missbraucht. Er sei unter anderem des schweren sexuellen Missbrauchs schuldig, befanden die Richter am Dienstag. Die Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche siebeneinhalb Jahre Gefängnis für den früheren Trainer eines Lüneburger Sportvereins gefordert. Die Verteidigung hatte auf eine zur Bewährung auszusetzende Strafe von nicht mehr als zwei Jahren plädiert. dpa

