33-Jähriger wegen Mordes am Freund seiner Ex vor Gericht

Bremen. Ein 33 Jahre alter Mann, der den neuen Freund seiner ehemaligen Lebensgefährtin mit einem Messer getötet zu haben soll, muss sich von diesem Dienstag (9.15 Uhr) an vor dem Landgericht Bremen verantworten. Zu Beginn des Mordprozesses wird die Verlesung der Anklage erwartet. Der Mann soll im März vor einer Arztpraxis in Bremen auf das Paar gewartet haben. Den Ermittlungen zufolge übergab er seiner Ex-Freundin einen Brief und stach dann aus Eifersucht mit einem Messer mehrfach auf den Mann ein. Der Verletzte wurde notoperiert und starb Anfang April. dpa