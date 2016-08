2016-08-30T05:41:59+0200

Weitere Trauerfeier in Italien von Streit überschattet

Rom Überschattet von einem Streit um den Austragungsort ist heute eine weitere Trauerfeier für die Erdbebenopfer in Italien geplant. An der Zeremonie in der zerstörten Kleinstadt Amatrice sollen auch Ministerpräsident Matteo Renzi und Staatspräsident Sergio Mattarella teilnehmen.

Foto: Massimo Percossi