2016-08-29T12:03:08+0200

Flaschenpost in Neuseeland nach 21 Jahren angeschwemmt

Wellington Mit acht Jahren hat Courtney Stevenson in Neuseeland eine Flaschenpost ins Meer geworfen. 21 Jahre später hat sie jetzt eine Antwort bekommen: Ihre Botschaft in einer kleinen Limo-Flasche wurde jetzt 830 Kilometer weiter östlich an einem Strand angespült.

Foto: Friso Gentsch/Symbolbild