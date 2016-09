Radeck nimmt Arbeit sofort auf

2016-09-26T18:37:30+0200

Helmstedt Der neue Helmstedter Landrat will schon am Donnerstag ins Kreishaus einziehen.

Von Michael Strohmann

Foto: Beyen Der neue Helmstedter Landrat Gerhard Radeck (CDU, rechts) gab noch am Wahlabend erste Interviews – hier im Gespräch mit dem NDR-Fernsehreporter

. Nach fast dreijähriger Vakanz hat der Landkreis Helmstedt wieder einen Landrat. Gerhard Radeck (CDU) setzte sich am Stichwahl-Sonntag sehr klar mit 60,7 zu 39,3 Prozent gegen Hans Werner Schlichting (SPD) durch.

Der 58 Jahre alte Leiter des Polizeikommissariats Helmstedt wird voraussichtlich am Donnerstag seinen ersten Arbeitstag im neuen Job als Chef der Kreisverwaltung haben. „Am Mittwoch tagt der Kreiswahlausschuss im Kreishaus, um das Wahlergebnis amtlich festzustellen“, sagte Radeck gestern. „Sollte es keine Beanstandungen geben, werde ich dort meine Wahl annehmen.“ Er sei dann mit sofortiger Wirkung Landrat.

Gespräche mit dem engeren Führungszirkel der Kreisverwaltung will Radeck noch in dieser Woche führen. Schon am morgigen Mittwoch werde er nach der Sitzung des Wahlausschusses einen kleinen Rundgang durch die Abteilungen machen. Mit seinem Gegenkandidaten Hans Werner Schlichting, der dem Landkreis erhalten bleibe, wolle er ohne Vorbehalte zusammenarbeiten. Zu den wichtigsten Sachthemen gehöre die Nachnutzung des Helmstedter und Schöninger Kohlereviers. „Schnelle Ergebnisse zu versprechen, wäre allerdings unredlich“, meinte Radeck und kündigte an, die Bundestags- und Landtagsabgeordneten der Region in Zukunftsfragen stark einbinden zu wollen.

Radeck ist für fünf Jahre gewählt worden, wenn auch nur von 14 881 der insgesamt 77 521 Wahlberechtigten. Die Wahlbeteiligung lag bei schwachen 32,0 Prozent. Erster Kreisrat Hans Werner Schlichting kam am Sonntag auf 9637 Stimmen.

Die CDU-Fraktionsvorsitzende im Helmstedter Kreistag, Dorothea Dannehl, sieht die Ursache des Wahlerfolges von Radeck in einer Vielzahl von Mosaiksteinen, die gut ineinander gegriffen hätten. Klassischer Wahlkampf mit Hausbesuchen sei erfolgreich kombiniert worden mit der Einbindung sozialer Netzwerke im Internet. Die schwache Wahlbeteiligung führt Dannehl auf die Stichwahl als solche zurück. Sie habe die Wähler ermüdet. „Es wäre besser, wenn solche Entscheidungen gleich im ersten Wahlgang fallen würden. Wer dort die meisten Stimmen sammelt, sollte der Sieger sein.“

Der SPD-Fraktionschef im Kreistag, Hans Wehking, sprach am Tag nach der Stichwahl-Entscheidung von einem „unglaublichen Ressourceneinsatz“, den die CDU erbracht habe. „Da wurde nichts ausgelassen.“ Hans Werner Schlichting habe in seinen zwei Jahren als Erster Kreisrat viel geleistet für den Landkreis Helmstedt, doch sei es nicht gelungen, dies im Wahlkampf rüberzubringen. „Es ist leichter zu sagen, was man tun möchte, als zu sagen, was man getan hat“, bewertete Wehking die Ausgangslage beider Bewerber um den Landratsposten.

CDU in Niedersachsen erfolgreich

Die CDU hat sich auch bei den Stichwahlen am Sonntag als stärkste kommunale Kraft in Niedersachsen durchgesetzt. Von den insgesamt 14 Posten, für die eine Nachwahl nötig war, werden sechs von Unionspolitikern besetzt, fünf weitere von Parteilosen und drei von SPD-Kandidaten.

Bei der Nachwahl für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters setzten sich in Bodenwerder-Polle und Holtriem die CDU-Kandidaten durch, in Papenteich (Kreis Gifhorn) siegte die parteilose Kandidatin Ines Kielhorn.

Bei den Stichwahlen für das Amt der Bürgermeister konnte die CDU in Lilienthal und Norden punkten. In Jemgum, Essen bei Oldenburg, Harsum und Westoverledingen gewannen jeweils parteilose Bewerber das Rennen. In Peine und Sibbesse siegte die SPD.

Die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters von Celle entschied CDU-Herausforderer Jörg Nigge für sich. In Göttingen kann Bernhard Reuter von der SPD Landrat bleiben.