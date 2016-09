Niedersachsen soll im Januar 2018 wählen

2016-09-26T18:37:29+0200

Die nächste Landtagswahl in Niedersachsen soll offenbar am 14. Januar 2018 stattfinden. Das will die Landesregierung nach Informationen unserer Zeitung demnächst festlegen. Ein entsprechender Vorschlag aus dem Innenministerium soll bereits vorliegen. Die Regierung hat beim Wahltermin einen Spielraum. Die Wahl hätte auch bereits Ende 2017 stattfinden können. Eine Sprecherin der Landesregierung wollte auf Anfrage zu dem konkreten Termin keine Stellung nehmen. „Das Kabinett wird sich in nächster Zeit damit befassen“, hieß es aber. ah