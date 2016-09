Identität von zwei Toten im Kreis Hameln-Pyrmont unklar

2016-09-27T08:29:05+0200

Nach dem Fund von zwei Leichen in einem Haus in Hessisch Oldendorf im Kreis Hameln-Pyrmont ist die Identität der Toten weiter unklar. Die Leichen seien so stark verwest, dass erst eine aufwändige gerichtsmedizinische Untersuchung Klarheit bringen könne, sagte am Dienstag ein Polizeisprecher in Hameln. Es liege allerdings die Vermutung nahe, dass es sich bei den Toten um die Bewohner des Hauses handele, einen 86 Jahre alten Mann und seine 84-jährige Lebensgefährtin.

Die beiden waren schon längere Zeit nicht mehr gesehen worden. Nachdem Nachbarn die Polizei eingeschaltet hatten, fanden Beamte am Wochenende die Toten. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Leichen bereits zwei bis drei Wochen in dem Haus lagen. Die Polizei ermittele derzeit in alle Richtungen, sagte der Sprecher. dpa