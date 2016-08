Bahnverkehr nach Blitzeinschlag wieder aufgenommen

2016-08-29T08:04:22+0200

Nach dem Blitzeinschlag in eine Bahnoberleitung bei Lehrte am Sonntagnachmittag läuft der Bahnverkehr am Montag wieder planmäßig. Techniker behoben die Störung in der Nacht zum Montag vollständig, sagte ein Bahnsprecher. Der Bahnverkehr am Drehkreuz Hannover war durch den Blitzeinschlag massiv gestört worden – auch der Zugverkehr in Richtung Braunschweig war davon betroffen. Bei Lehrte waren am Sonntagnachmittag mehrere Schaltzentralen ausgefallen. Die S-Bahnen zwischen Lehrte und Hannover konnten daher nicht fahren, der Fernverkehr nur in Richtung Lehrte. red/dpa