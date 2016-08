2016-08-30T10:42:01+0200

6500 Flüchtlinge im Mittelmeer aus Seenot gerettet

Rom (dpa) - Etwa 6500 Flüchtlinge sind binnen eines Tages im Mittelmeer aus Seenot gerettet worden. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Montagabend berichtet, wurden sie in 40 Rettungsoperationen, die die italienische Küstenwache koordiniert hat, in Sicherheit gebracht.

Foto: Yara Nardi / Italian Red Cross