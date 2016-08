2016-08-27T10:32:00+0200

Söder will Hunderttausende Flüchtlinge zurückschicken

Berlin Bayerns Finanzminister Markus Söder will in den nächsten drei Jahren Hunderttausende nach Deutschland gekommene Flüchtlinge in ihre Herkunftsländer zurückschicken. Das sagte der CSU-Politiker dem «Spiegel».

Foto: Sebastian Kahnert/Archiv