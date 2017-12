Wetter ist immer

Zu warm, zu kalt, zu nass, zu trocken – über das Wetter meckern, das geht immer. Okay, in den vergangenen Tagen gab es zumindest für Autofahrer schon eine gewisse Berechtigung zu jammern. Glatte Straßen sind, besonders dann, wenn man dringend irgendwohin fahren will oder sogar muss, mindestens...