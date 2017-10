Teurer Höhenflug des Dax

Aktienanleger dürfen sich freuen: In Zeiten des Niedrigzinses können sie an der Börse richtig Reibach machen. Nahezu alle Dax-Aktien gehen nach oben und treiben den Aktienindex in die Richtung eines bisher noch nie erreichten Wertes von 13 000 Punkten. Der Höhenflug ist allerdings teuer erkauft:...