Staatsversagen in Hamburg

Andreas Burgdorf ist sauer – und das mit gutem Grund. Der Braunschweiger will den Staat verklagen wegen der Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg. Er fühle sich nicht ausreichend geschützt. Tatsächlich waren einige Viertel in Hamburg am Wochenende rechtsfreie Zonen, in denen die Bewohner nicht...