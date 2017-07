Trump, der Verwandlungskünstler

Donald Trump steht am Rednerpult eines Konferenzraums der Hamburger Messehallen. An diesem Samstagmorgen sieht er entspannt aus, seine Stimme klingt weich. Der US-Präsident preist einen vor Kurzem gestarteten Weltbank-Fonds zur Unterstützung von Unternehmerinnen in Entwicklungsländern. „Damit...