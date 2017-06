Tödlicher Flüssigtrost

Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot, heißt es bei Herbert Grönemeyer, wenn er über einen bei den meisten deutschen Erwachsenen sehr beliebten Sanitäter in der Not singt: Alkohol. Fallschirm, Rettungsboot, so mag sich die legale Droge manchmal anfühlen. Gesellschaftlich akzeptiert ist...