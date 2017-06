Der Iran im Visier des IS

Teheran zahlt nun den Preis für seine Einmischung in Syrien und im Irak. Der Iran dirigiert in beiden Ländern schiitische Milizen, die die Terrormiliz IS zum Rückzug zwingen. Hinzu kommen die Revolutionsgarden, die vehement in den syrischen Bürgerkrieg eingreifen. Dass diese nun den Vorwurf...