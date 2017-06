In eigner Sache: Unser Wahlprogramm

Wie gut, liebe Leserin, lieber Leser, dass wir die Wahl haben! Am 24. September treten Parteien von ganz links bis ganz rechts zur Bundestagswahl an. Die meisten Menschen auf der Welt können von diesem Recht und dieser Freiheit nur träumen. Aber wer hat die glaubwürdigsten Kandidaten? Wie sehen die Pläne der Parteien im Detail aus? Stimmt, was vor der Wahl behauptet wird?

Der Wahlkampf zwischen Donald Trump und Hillary Clinton in den USA hat gezeigt, dass gezielte Falschinformationen die Atmosphäre vergiften und die klare Entscheidung erschweren können. Ihre Redaktion hat sich deshalb vorgenommen, diesmal besonders genau hinzusehen. Unsere Redakteurinnen und Redakteure in der Region und in unserer großen Berliner Funke-Redaktion werden Behauptungen auf ihre Richtigkeit prüfen, wir werden nachsehen, wie Versprechungen umgesetzt werden sollen. Die Kandidaten Ihres Wahlkreises stellen wir Ihnen in Nahaufnahme vor; bei denen, die zur Wiederwahl antreten, fragen wir nach der Leistungsbilanz. Unsere obersten Gebote sind dabei Fairness und Gründlichkeit, unser Ziel ist die bestmögliche Information für Sie.