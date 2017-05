Kalte Dusche für die SPD

So hatten sich das die Wahlkämpfer der SPD nicht vorgestellt, ob in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen oder im Bund. Und ein Niedersachse dürfte sich das Ergebnis der Landtagswahlen in Schleswig-Holstein besonders aufmerksam ansehen: Ministerpräsident und Landesparteichef Stephan Weil. ...